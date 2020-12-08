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    08 декабря 2020, 16:39

    Эксперт перечислил опасные ошибки водителей на зимней дороге

    Артур Блянихов

    Главред издания «За рулем» Максим Кадаков назвал пять опасных ошибок, которые совершают автомобилисты на зимней дороге. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

    Во-первых, водители не учитывают особенности зимнего покрытия дорог. Например, улицу с мокрым асфальтом может сменить обледенелое покрытие моста.

    Во-вторых, способность машины к разгону не предполагает того же самого для торможения. В-третьих, автомобилисты забывают о разнице тормозного пути у авто на фрикционных и шипованных шинах.

    В-четвертых, так называемый «черный лед». Тонкая корка льда не дает сработать шипованной резине, поэтому высока вероятность потери управления.

    В-пятых, за состоянием своей машины необходимо тщательнее следить в холодное время года. Для обеспечения хорошего обзора стеклоочистители и фары должны быть идеально чистыми.