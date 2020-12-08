Эксперт перечислил опасные ошибки водителей на зимней дороге

Во-первых, водители не учитывают особенности зимнего покрытия дорог. Например, улицу с мокрым асфальтом может сменить обледенелое покрытие моста.

Во-вторых, способность машины к разгону не предполагает того же самого для торможения. В-третьих, автомобилисты забывают о разнице тормозного пути у авто на фрикционных и шипованных шинах.

В-четвертых, так называемый «черный лед». Тонкая корка льда не дает сработать шипованной резине, поэтому высока вероятность потери управления.

В-пятых, за состоянием своей машины необходимо тщательнее следить в холодное время года. Для обеспечения хорошего обзора стеклоочистители и фары должны быть идеально чистыми.