Эксперт перечислил опасные ошибки водителей на зимней дороге
Главред издания «За рулем» Максим Кадаков назвал пять опасных ошибок, которые совершают автомобилисты на зимней дороге. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».
Во-первых, водители не учитывают особенности зимнего покрытия дорог. Например, улицу с мокрым асфальтом может сменить обледенелое покрытие моста.
Во-вторых, способность машины к разгону не предполагает того же самого для торможения. В-третьих, автомобилисты забывают о разнице тормозного пути у авто на фрикционных и шипованных шинах.
В-четвертых, так называемый «черный лед». Тонкая корка льда не дает сработать шипованной резине, поэтому высока вероятность потери управления.
В-пятых, за состоянием своей машины необходимо тщательнее следить в холодное время года. Для обеспечения хорошего обзора стеклоочистители и фары должны быть идеально чистыми.