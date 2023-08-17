Транспорт 17 августа 2023, 18:25 Эксперт оценил сроки строительства ВСМ от Москвы до Адлера Эксперт Иванкин: высокоскоростную железную дорогу Москва — Адлер могут построить за 5 лет РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин во время запуска движения по МЦД-3 предложил построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Адлера. Сроки и стоимость проекта оценил президент российского Национального исследовательского центра перевозок и инфраструктуры Павел Иванкин.

По мнению эксперта, строительство магистрали займет до 5 лет, а ее стоимость составит от 4,6 до 5,3 триллиона рублей. Также он уточнил конкретную стоимость каждого участка ВСМ.

Если стоимость разложить, то до Воронежа 1,5-1,7 триллиона рублей, от Воронежа до Краснодара 1,3-1,5 триллиона рублей и от Краснодара до Адлера 1,8-2,1 триллиона рублей. Павел Иванкин

Кроме того, Путин предложил расширить высокоскоростную железнодорожную магистраль до Луганска и Донецка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поездах, которые запустят на МЦД-3. На маршруте появятся современные «Иволги 3.0» с зарядками для самокатов.