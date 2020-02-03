Эксперт оценил ситуацию на российском авторынке

По словам Шибанова, когда автопроизводители намерены больше зарабатывать и видят свою низкую моржу, то очевидно, что они захотят поднять цены на свои модели.

«И на российские автомобили это, наверное, произойдет быстрее, чем инфляция, то есть рост будет больше, чем 4%», -заметил эксперт.

По данным издания, с начала 2020 года на отечественном рынке цены на авто подскочили на 2-6%. По мнению специалистов, это связано с повышением утилизационного сбора. Отмечается, что повышение коснулось и отечественные марки, которым компенсируют эти сборы.