Эксперт оценил планы сделать переразметку ТТК

«Я думаю, что на ТТК мы избавимся от пробок, когда уменьшим количество машин либо построим дополнительные хорды, магистрали, чтобы перераспределился трафик», — предположил Шумский.

По его словам, одной переразметкой удастся выиграть от 10 до 20% пропускной способности. Он напомнил, что в Москве есть много примеров, когда за счет заужения полосы делается дополнительно либо парковка, либо полоса для движения.

«Это путепровод возле Белорусского вокзала. <…> Есть замечательный пример на Воробьевском шоссе, когда вместо шести полос стало восемь. Алтуфьевское шоссе — тоже. Братеевский мост переразметили», — перечислил специалист.