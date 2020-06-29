Эксперт оценил планы сделать переразметку ТТК
Руководитель экспертного центра Probok.net Александр Шумский обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» планы столичной мэрии увеличить на некоторых участках Третьего транспортного кольца число полос для движения авто.
«Я думаю, что на ТТК мы избавимся от пробок, когда уменьшим количество машин либо построим дополнительные хорды, магистрали, чтобы перераспределился трафик», — предположил Шумский.
По его словам, одной переразметкой удастся выиграть от 10 до 20% пропускной способности. Он напомнил, что в Москве есть много примеров, когда за счет заужения полосы делается дополнительно либо парковка, либо полоса для движения.
«Это путепровод возле Белорусского вокзала. <…> Есть замечательный пример на Воробьевском шоссе, когда вместо шести полос стало восемь. Алтуфьевское шоссе — тоже. Братеевский мост переразметили», — перечислил специалист.