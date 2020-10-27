Эксперт оценил планы «Автотора» создать машину собственного проекта

По мнению специалиста, «Автотор» будет исходить из потребительского запроса и вряд ли будет брать представительский класс.

По его словам, отечественный автопром просел в паркетниках, и сегодня в этом сегменте есть лишь Lada 4×4 Niva и Lada X-Ray.

«Машина эконом-класса могла бы найти своего потребителя», — допустил собеседник информагентства.