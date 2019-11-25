Эксперт оценил идею с высокоскоростной трассой от Москвы до Владивостока

Скоростную трассу из Москвы захотели продлить до Владивостока Подробнее

По словам специалиста, все возможно с инженерной точки зрения. Однако вопрос заключается в том, удастся ли тем политическим кругам, которые лоббируют идею с высокоскоростной трассой, продавить ее и найти нужные средства. С другой стороны, в стране не решена проблема с существующими дорогами, которых не отличает высокое качество.

«А тут такой масштабный проект. Есть мега-проекты, а это будет мега-мега-проект», — заметил эксперт.