  • Эксперт оценил идею с высокоскоростной трассой от Москвы до Владивостока

    25 ноября 2019, 13:21

    Артур Блянихов

    Научный сотрудник НИУ ВШЭ Института экономики транспорта и транспортной политики Егор Мулеев обсудил с ИА Ura.ru сообщение о том, что высокоскоростную магистраль Москва — Казань могут продлить через Екатеринбург до Владивостока.

    Скоростную трассу из Москвы захотели продлить до Владивостока

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    По словам специалиста, все возможно с инженерной точки зрения. Однако вопрос заключается в том, удастся ли тем политическим кругам, которые лоббируют идею с высокоскоростной трассой, продавить ее и найти нужные средства. С другой стороны, в стране не решена проблема с существующими дорогами, которых не отличает высокое качество.

    «А тут такой масштабный проект. Есть мега-проекты, а это будет мега-мега-проект», — заметил эксперт.