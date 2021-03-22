Эксперт оценил будущее транспортного обслуживания в мегаполисах

Эксперт Дмитрий Адамидов признался ИА Nation News, что ему не вполне ясно, как в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург, будут ездить на беспилотных такси.

По словам специалиста, беспилотные такси подойдут для грузоперевозок в Сибири или на Дальнем Востоке, где движение не столь сильное.

«Если лет через десять все отладят, и беспилотные такси смогут при поломке съезжать на обочину, при ДТП вызывать полицию и скорую, то вполне возможно, что профессия таксиста вернется к своим истокам — машины с водителем в красивой форме станут чем-то эксклюзивным, для особых случаев», — допустил собеседник информагентства.

Он добавил, что на отрасль такси сильно влияет укрепление городов, градостроительная политика.

«И соответственно не очень понятно, дойдем ли мы до уровня Шанхая по плотности населения, где уже сейчас пересаживаются на велосипеды им самокаты. <…> Я думаю, что в ближайшие 20-30 лет произойдет какое-то изменение в градостроительной политике, и транспортное обслуживание в мегаполисах станет совершенно другим», — предположил Адамидов.