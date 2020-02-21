Эксперт отреагировал на идею увеличить налог для машин низкого экокласса

Гуляев призвал Минпромторг подумать также над программой льготного лизинга.

«С одной стороны, есть побуждение к смене транспорта, с другой стороны, должно быть побуждение к тому, чтобы этот транспорт было проще купить и чтобы это было не настолько обременительно», — отметил он.

Ранее стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ планирует увеличить базовую ставку транспортного налога на машины экокласса «Евро-3» и ниже. Повышение начнется с 2021 года.