Эксперт Осетров предрек смену модели потребления автомобилей в России

В ближайшее время в России произойдет смена модели потребления автомобилей. Таким мнением поделился вице-президент Союза автоэкспертов и оценщиков сооснователь компании AutoExpert Михаил Осетров. Об этом сообщил «Ридус».

Специалист подчеркнул, что многие дилеры начнут работать с вторичным рынком машин. При этом потребители скорее всего начнут отдавать предпочтение совместному владению или каршерингу. В основу таких изменений ляжет повышение цен на новые авто.

«Соответственно, рынок станет уже, вилка цен увеличится. Машины с маленькими пробегами будут стоить дороже, машины с большими пробегами, которые проблема обслужить и отремонтировать, станут дешевле. Будут драки за свежие хорошие машины с маленьким пробегом, без ДТП и так далее», — отметил специалист.