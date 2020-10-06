Эксперт объяснил популярность автомобиля Citroen DS «Богиня»

Машина была представлена в 50-х годах прошлого столетия. Она выглядела необычно, как и многие другие французские модели.

«Это просто был символ той эпохи и автомобиль в данном случае как отражение надежд, людей, которые тогда жили. И не важно где — во Франции, России или где-то еще», — заключил Магаков.