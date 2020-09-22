Эксперт объяснил, почему россияне не ездят массово на велосипедах

По его словам, основная причина — это отсутствие развитой инфраструктуры. Например, в городах, в частности, в Санкт-Петербурге, не хватает необходимого количества велодорожек.

«Последние три-четыре года бурный рост велосипедного движения в Петербурге замедлился. Я это связываю именно с тем, что массы, которые хотели бы ездить по городу на велосипеде, начинают отказываться от этой идеи из-за страха», — заключил Гуревич.