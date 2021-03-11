Эксперт объяснил, почему поднимаются цены на такси

Руководитель пресс-службы сети автосалонов Fresh Auto Анастасия Камышникова рассказала, почему в Москве поднимаются цены на услуги такси, написал «МИР 24».

По информации аналитиков, за последние полгода цены увеличились на 50-70%. Самым ощутимым стал рост в январе–феврале. По словам Камышниковой, такая ситуация наблюдается по всей стране.

«Рост цен на услуги такси в 2021 году фиксируется не только в столице, но и в других крупных городах России: Уфа, Воронеж, Петербург, Ярославль и Самара. Примечательно, что увеличение стоимости поездок началось не в текущем, а в прошлом году», — отметила специалист.

Она уточнила, что за три квартала 2020 года средний чек вырос с 417 рублей до 457 рублей. Как считает эксперт, причиной этого стала нехватка водителей из-за ужесточения требований по гражданству и лицензии автомобилистов. Помимо этого, сыграли свою роль сложные погодные и дорожные условия. Камышникова напомнила, что после снятия мер по коронавирусу поток транспорта заметно вырос.

В период пандемии популярность такси резко сократилась.