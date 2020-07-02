Эксперт объяснил, почему европейцы хотят покупать российские машины

Напомним, ранее стало известно, что в Европу перестанут поставлять автомобили марки «Лада». Жители многих стран выступают против этого и даже создали петицию.

«По моим наблюдениям российский автопром относится к достаточно бюджетной серии по европейским меркам», — пояснил Бахарев.

Он отметил, что машины «Лада» находятся в самом дешевом ценовом сегменте, однако по качеству гораздо лучше других производителей из этой же категории. Эксперт считает, что произошло это из-за того, что «АвтоВАЗ» улучшил качество продукции за последние годы.

Несмотря на это, полагает Бахарев, качество сборки все же уступает европейским производителям. Если бы не оно, то гораздо больше жителей Запада ездили бы на российских автомобилях.

«С точки зрения экологии, в Германии в частности очень жесткие требования в этом плане. Так что я думаю, что, если за „АвтоВАЗ“ взялись, шансов выжить на европейском рынке у него немного даже с поддержкой покупателей», — заявил автоэксперт.