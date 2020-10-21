Эксперт объяснил, коснутся ли бизнес-класса новые льготы «Аэрофлота»

Перевозчик отменил дополнительную плату за внесение изменений в авиабилеты по внутрироссийским направлениям. Янков отметил, что «Аэрофлоту» невыгодно распространять нововведение на бизнес-класс. Он напомнил, что в тарифах для этой категории пассажиров уже числятся услуги такого рода.

«Бизнес-класс — это всего несколько процентов пассажиров „Аэрофлота“ и, естественно, компания на них больше зарабатывает. Цена между эконом-классом и бизнес-классом на внутренних рейсах „Аэрофлота“ отличается в несколько раз. Это не купейный и плацкартный вагон, где цены могут в два раза отличаться», — пояснил специалист.

Он уточнил, что компания следует принципу зарабатывать на «дорогих» пассажирах. Эксперт заключил, что чаще всего пассажиры эконом-класса больше считают свои деньги, чем те, кто летает бизнес-классом.