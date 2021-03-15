Эксперт объяснил, как уход продавцов с «Авто.ру» повлияет на стоимость машин

Координатор движения «Синие ведерки», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов объяснил, как уход продавцов с сервиса «Авто.ру» повлияет на стоимость машин в России, написал Life.

Речь идет об Inchcape и автохолдинге «Максимум», которые отреагировали на повышение тарифов пользования сервисом. Согласно данным журналистов, переговоры «Яндекса», владеющего «Авто.ру», и продавцов не увенчались успехом. Теперь дилеры собираются удалить с платформы большую часть объявлений о продаже машин с пробегом.

По словам Шкуматова, в последнее время «Авто.ру» сдает позиции по сравнению с другими классифайдами. Специалист считает, что ценовая политика сервиса не влияет на стоимость автомобилей.

«В основном сейчас вся „вторичка“ переходит на Avito. Но сам по себе рынок автомобилей с пробегом реагирует на ценовые колебания новых автомобилей. Если новые авто подрастут в цене на 15% за год, то и б/у автомобили тоже до этого уровня подтянутся», — пояснил Шкуматов.

Он уверен, что одной из главных причин повышения стоимости транспортных средств является локдаун. Как думает эксперт, уже в текущем году можно будет увидеть стабилизацию цен.