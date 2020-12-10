Эксперт объяснил, как сохранить водительские права при грязных номерах

Автоэксперт напомнил, что за умышленное изменение номера могут штрафовать. По его словам, это происходит довольно редко.

«Если будет доказано, что номер специально скрыт, закрыт листочком, бумагой, чем угодно — тогда штраф за такое нарушение будет составлять порядка пяти тысяч рублей. Водителя даже могут лишить прав на срок до трех месяцев», — уточнил Солдунов.

Он пояснил, что в ситуация с загрязнением номеров рассматривается субъективно. Нет конкретной методики, которая разъясняет, грязный знак или чистый. Специалист уверен, что юридически грамотный водитель сможет обжаловать подобные нарушения.

Ранее представители МВД предложили сократить число грубых ошибок при сдаче экзамена на удостоверение с 17 до 15. В перечень нарушений войдут две новые позиции. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин поддержал такую инициативу.