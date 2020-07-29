Эксперт объяснил, как правильно подобрать электросамокат

Директор управления промтоваров «Ситилинк» Сергей Морозов объяснил, как правильно подобрать электросамокат.

Он отметил, что этот вид транспорта стал крайне популярным среди жителей России.

«В последнее время мы фиксируем увеличение спроса на индивидуальный электротранспорт. По итогам продаж за неполные семь месяцев, самыми популярными в категории электротранспорта стали электросамокаты, — процитировал Морозова «ФедералПресс».

Специалист рассказал, что существует два основных вида таких самокатов. Первым из них является профессиональный. Эти модели способны выдержать большой вес (до 150 килограммов) и они менее чувствительны к неровностям на дорогах. Еще они имеют мощный аккумулятор. На одном заряде можно проехать до 90 километров.

Также есть городские или развлекательные самокаты. Эти модели более легкие — 9-13 килограммов. Они способны проехать до 30 километров на одном заряде и развивают скорость до 30 километров в час. Этот агрегат без труда может поднять даже подросток.

Морозов резюмировал, что при выборе такого вида транспорта нужно опираться на четыре фактора, которые включают собственный вес, вес самоката, его цену и назначение. Так, для небольших поездок будет достаточно самого простого и бюджетного варианта.