Эксперт объяснил, как пандемия повлияла на строительство метро в Петербурге

Руководитель организации «Метрострой» Сергей Харлашкин объяснил, как ситуация с пандемией коронавируса повлияла на строительство метро в Санкт-Петербурге.

По его словам, рабочие планы не сорвались. Компания была активна в течение всего времени самоизоляции, информирует сайт «Петербургский дневник».

«Пандемия на строительство метро не повлияла. Весь этот период „Метрострой“ работал. Строительство под землей, особенно на выработках, где идет проходка и не закрыт контур, просто так остановить нельзя. Это чревато обрушениями породы и, соответственно, осадками дневной поверхности», — пояснил специалист.

Харлашкин отметил, что остановка возможна, лишь когда когда выполняются определенные мероприятия по консервации, которые требуют времени и больших затрат. Он подчеркнул, что работы при обычной обстановке ведутся круглосуточно.

Эксперт напомнил, что в мае 2022 года откроется станция «Горный институт», а в сентябре 2023 года введут в эксплуатацию «Юго-Западную» и «Путиловскую».