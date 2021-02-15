Эксперт объяснил, как электромобили несут вред экологии

Автоэксперты объяснили «Невским новостям», почему электрокары нельзя считать полностью экологичным транспортом.

«С электромобилями основная проблема пока одна. Это большой хайп, но никто толком не знает, куда девать электробатареи, когда они будут отработаны. Это очень большая гадость для экологии», — обратил внимание эксперт по пассажирскому автотранспорту Ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

Профессиональный эколог движения «РазДельный сбор» Екатерина Шалунова добавила, что в электрокарах используются литиевые батареи. По ее словам, переработка лития затруднена и экономически не оправдана.

«Литий добывают в Южной Америке. Как и любое месторождение, это нарушает ландшафт. Литий почти не возобновляемый ресурс, а спрос постоянно повышается», — заметила собеседница издания.