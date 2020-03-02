Эксперт: новый ГОСТ сделает тему ретроавтомобилей популярнее

«Есть определенное количество людей в нашей стране, у которых на руках очень хорошие автомобили, и во всем мире их называют историческими. У этих людей бывают очень хорошие коллекции: по пять и больше машин в отличном состоянии. И речь не про утиль, когда там у дедушки в деревне есть утиль, и ему нужно ездить за картошкой, речь идет про тех, кто хранит и преумножает действительно интересные автомобили», — пояснил Асланян.

Эксперт подчеркнул, что в соответствии с прошлым законом выхлоп таких ТС должен быть не менее Евро-4. Для самих машин тоже были требования безопасности и прочие правила.

«Несколько лет назад был анекдотичный случай, когда в нашу страну ввозили американскую машину 1939 года. Совершенно уникальный автомобиль! И на таможне вдруг сказали, что не могут пустить авто в страну, потому что нет ремней безопасности и других необходимых элементов. Тогда владелец отправился в Финляндию, там выправил „липовые“ документы и привез машину в нашу страну», — рассказал Асланян.

По его словам, коллекции автомобильных музеев России пополняют двумя способами: создают видимость слишком плохого состояния автомобиля или наоборот отличного.

Эксперт посчитал нововведение умным инструментом, который позволит сохранить историческое наследие и увеличить музейные коллекции. Установленный ГОСТ популяризует тему ретроавтомобилей.

Ранее в России вступил в силу новый стандарт для ретроавтомобилей.