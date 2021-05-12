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    12 мая 2021, 16:03

    Эксперт назвал «выигрышной» идею с бонусами для пассажиров за вакцинацию

    Полина Петрова

    Независимый аналитик Дмитрий Адамидов оценил возможность участия перевозчиков в акции с бонусами для пассажиров за вакцинацию от коронавируса. По его словам, такая идея будет выгодна транспортным компаниям, сообщило радио Sputnik.

    Эксперт назвал «выигрышной» идею с бонусами для пассажиров за вакцинацию

    Отмечается, что Минтрансу предложили посоветовать перевозчикам начислять бонусы, мили или виртуальные деньги (от 500 до 5000 рублей) пассажирам, которые сделали прививки. С такой инициативой в ведомство обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ОПП).

    «Это дело государственное, поэтому, если должным образом попросят, то компании не откажутся. Вполне возможно, что их особо и уговаривать не придется, потому что с точки зрения рекламы — это тоже выигрышный ход», — поделился мыслями Адамидов.

    По его мнению, авиакомпании могут усложнить процесс использования бонусов. Есть вероятность, что появятся некоторые преграды к трате накопленных миль.