Эксперт назвал «выигрышной» идею с бонусами для пассажиров за вакцинацию

Независимый аналитик Дмитрий Адамидов оценил возможность участия перевозчиков в акции с бонусами для пассажиров за вакцинацию от коронавируса. По его словам, такая идея будет выгодна транспортным компаниям, сообщило радио Sputnik.

Отмечается, что Минтрансу предложили посоветовать перевозчикам начислять бонусы, мили или виртуальные деньги (от 500 до 5000 рублей) пассажирам, которые сделали прививки. С такой инициативой в ведомство обратилось Общероссийское объединение пассажиров (ОПП).

«Это дело государственное, поэтому, если должным образом попросят, то компании не откажутся. Вполне возможно, что их особо и уговаривать не придется, потому что с точки зрения рекламы — это тоже выигрышный ход», — поделился мыслями Адамидов.

По его мнению, авиакомпании могут усложнить процесс использования бонусов. Есть вероятность, что появятся некоторые преграды к трате накопленных миль.