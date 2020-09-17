Эксперт назвал российские авто дороже «Нивы» за 1,2 млн рублей

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков назвал российские автомобили, со стоимостью выше чем у обновленной «Нивы» с рекордной стоимостью.

СМИ сообщили, что в Сети появилось объявление о продаже Lada 4×4 (ВАЗ 2121) за 1,2 миллиона рублей 2017 года выпуска. По словам Кадакова, затюнинговать можно почти любую машину, повысив цену в несколько раз. В частности речь идет о таких марках, как «Жигули» и «Волга», пишет ИА Nation News.

«Это не самый дорогой экземпляр, „Ниву“ можно сделать еще дороже, просто эту сейчас продают. Любой автомобиль, например, „Волгу“ тоже можно сделать за пять миллионов рублей. То есть здесь нет предела и даже не обязательно обделывать ее золотом», — пояснил автоэксперт.

Он рассказал, что участвовал в гонках на классических автомобилях. На чемпионате он видел «Москвичи», стоимость которых составляла несколько миллионов рублей.