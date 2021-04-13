Эксперт назвал признаки, по которым можно распознать перекупщика авто

Автомобильный эксперт Андрей Ломанов назвал признаки, по которым можно распознать перекупщика, продающего машины со скрытыми дефектами, рассказал сайт NEWS.ru.

Как правило они не вписывают себя в паспорт транспортного средства. Если имя продавца есть в документе, важно обратить внимание на срок владения. Если он очень короткий, это должно насторожить. Также перекупщики начинают сбивать ценник из-за любых мелочей.

«У „перекупа“ задача не машину купить, а цену сбросить. Первые пять вопросов он задает по автомобилю, а дальше: „сколько готовы уступить?“. И еще начинает опускать цену из-за каких-то царапин, грязного салона», — отметил Ломанов.

Как считает эксперт, перекупщики скоро совсем покинут авторынок. Дело в том, что на приведение автомобиля в порядок уходит больше денег, чем в итоге получает продавец. Кроме этого, популярность набирают электронные базы данных, по которым можно «пробить» авто.

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