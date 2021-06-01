Эксперт назвал причины ажиотажа на петербургском авторынке

Эксперт Вячеслав Жигалов обсудил с «Невскими новостями» рост продаж на петербургском авторынке. В апреле они увеличились на 330%.

Специалист напомнил, что в 2020 году из-за коронавируса автомобильные заводы на некоторое время останавливались, а производственные заказы сокращались.

«Во вторую половину года, когда ограничения были ослаблены, плюс добавился рост валюты, произошел подъем спроса. К концу года свободных машин в автосалонах практически не было. Естественно, что при этом продавцы стали поднимать цены. Это закон рынка», — заметил Жигалов.