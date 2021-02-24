Эксперт назвал причину отмены ГОСТа на установку уменьшенных дорожных знаков

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с каналом «Звезда» назвал причину отмены ГОСТа на установку уменьшенных дорожных знаков.

Согласно решению комиссии Росстандарта по апелляциям, вступивший в силу в 2019 году ГОСТ, разрешающий установку уменьшенных и других нестандартных дорожных знаков, а также допускающих поворот на красный свет указателей, отменят.

«Этот ГОСТ, о котором идет речь, дублирует ранее изданные ГОСТы. И, соответственно, это делается, для того, чтобы навести порядок в документации. Что касается ГОСТов, они не должны противоречить другому документу. Потому что ПДД должны быть понятны не только гражданам и жителям РФ, но и иностранцам», — рассказал Сажин.

Он уточнил, что красный светофор запрещен Венской конвенцией о дорожных знаках и сигналах 1968 года. По словам специалиста, знаки уменьшенных размеров портят исторический облик города.

Сотрудники Центра организации дорожного движения пояснили, что малые знаки в Москве останутся на месте. Они были установлены по ГОСТ 52289. Это же касается и указателей в Санкт-Петербурге.