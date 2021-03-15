Эксперт назвал основные причины взрыва электросамоката

Организатор движения городских самокатов Let’s kick Moscow Александр Нилов перечислил сайту телеканала «Звезда» основные причины возгорания электрических самокатов.

«Основных причин возгорания электрических самокатов, а точнее аккумуляторных батарей, — несколько. Первая причина — это вмешательство в саму систему самокатов, то есть неквалифицированный ремонт. Естественно, вторая причина — это низкокачественные самокаты, у них некачественные комплектующие», — разъяснил специалист.

По его словам, во время дождя нужно использовать самокат с гидроизоляцией. В противном случае происходит коррозия и короткое замыкание. В результате устройство загорается. Кроме того, при механическом воздействии возможен взрыв батареи или воспламенение.

«Например, вы ударили деку самоката о бордюр или о какое-то препятствие, не заметили этого, и затем произошла разгерметизация одного элемента в батарее, и во время зарядки происходит возгорание», — предупредил собеседник издания.