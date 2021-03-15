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    15 марта 2021, 22:43

    Эксперт назвал основные причины взрыва электросамоката

    Артур Блянихов

    Организатор движения городских самокатов Let’s kick Moscow Александр Нилов перечислил сайту телеканала «Звезда» основные причины возгорания электрических самокатов.

    Эксперт назвал основные причины взрыва электросамоката

    «Основных причин возгорания электрических самокатов, а точнее аккумуляторных батарей, — несколько. Первая причина — это вмешательство в саму систему самокатов, то есть неквалифицированный ремонт. Естественно, вторая причина — это низкокачественные самокаты, у них некачественные комплектующие», — разъяснил специалист.

    По его словам, во время дождя нужно использовать самокат с гидроизоляцией. В противном случае происходит коррозия и короткое замыкание. В результате устройство загорается. Кроме того, при механическом воздействии возможен взрыв батареи или воспламенение.

    «Например, вы ударили деку самоката о бордюр или о какое-то препятствие, не заметили этого, и затем произошла разгерметизация одного элемента в батарее, и во время зарядки происходит возгорание», — предупредил собеседник издания.