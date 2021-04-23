Эксперт назвал минусы дополнений к правилам дорожного движения

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов назвал минусы возможных дополнений к правилам дорожного движения. По его мнению, они могут увеличить расходы автомобилистов, сообщил «ПолитЭксперт».

Отмечается, что ГИБДД собирается расширить перечень технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Так, нельзя будет использовать зимнюю резину в летний период и наоборот и неисправные фароочистители. В дополнениях говорится о контроле осветительных приборов, неправильный режим которых часто становится причиной ДТП. За нарушения предусмотрят штраф от 500 рублей и лишение прав.

«На российских дорогах не все инспекторы ГИБДД четко знают, каким типом лампы должны оснащаться фары каждой модели автомобиля. Кроме того, вызывает сомнения возможность получить штраф за горящий на приборной панели сигнал Check Engine, ведь он может сообщать о плохом качестве залитого бензина», — заметил специалист.

Если поправки одобрят в Аналитическом центре при правительстве РФ, они вступят в силу не раньше марта будущего года.