Эксперт назвал лучшие бюджетные кроссоверы
Егор Васильев, автомобильный эксперт, назвал лучшие бюджетные кроссоверы. Среди лидеров в данном классе присутствуют такие автомобили, как Renault Arkana, Skoda Karoq и Geely Atlas. Об этом сообщил сайт «Прайм».
Например, Renault Arkana разработана специально для отечественных условий. Ее создали инженеры и российские автолюбители.
Обратить внимание следует и на Skoda Karoq. Недавно машина появилась на российском рынке в полноприводной версии. Третьим доступным полноприводным кроссовером называется китайский Geely Atlas, написало РИА ФАН.