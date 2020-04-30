Эксперт назвал лучшие бюджетные кроссоверы

Например, Renault Arkana разработана специально для отечественных условий. Ее создали инженеры и российские автолюбители.

Обратить внимание следует и на Skoda Karoq. Недавно машина появилась на российском рынке в полноприводной версии. Третьим доступным полноприводным кроссовером называется китайский Geely Atlas, написало РИА ФАН.