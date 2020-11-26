Эксперт назвал лучшее время для покупки машины в период роста цен

Уточняется, что с января по октябрь текущего года стоимость подержанных машин в стране увеличилась на 16%. Средняя цена составляет примерно 600 тысяч рублей. При этом новые автомобили с начала года стали дороже на 15%.

Похмелкин заметил, россияне нередко предпочитают «сохранять» деньги, покупая машину. По словам специалиста, сделка не всегда выходит оправданной. Эксперт назвал покупку авто реакцией на внешний экономический упадок.

«По общему правилу самое лучшее время покупки — это начало года: где-то февраль, март. И при этом когда вы покупаете машину предыдущего года. В этих условиях, как правило, автосалоны дают самые хорошие скидки», — поделился советом Похмелкин.

Продавцам необходимо продать прошлогодний товар, поэтому они идут навстречу покупателю.