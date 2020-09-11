Эксперт назвал идею бесплатного проезда в автобусах «геноцидом» для водителей

Председатель федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук оценил идею сделать проезд в автобусах бесплатным.

Накануне сотрудники Минтранса РФ предложили сделать через 15 лет бесплатным проезд в общественном транспорте. При этом личные авто станут обходиться в разы дороже. Так, через пять лет ведомство собирается сделать все дороги платными, информирует сайт Ura.ru.

«Мы подошли к пику, когда в городах некуда дороги расширять, а за городом это дорого. И государство переложит проблему на автомобилистов. Сделают платные дороги, а бесплатный транспорт не сделают», — считает Форманчук.

Он напомнил, что ранее жителям страны обещали ввести акцизы на бензин и отменить транспортный налог. В результате идея не воплотилась в реальность. По мнению председателя федерации автовладельцев, введение по России платных дорог приравнивается к их приватизации. Эксперт заметил, что государство и так берет с автовладельцев целевой налог на транспорт. Эти деньги идут на строительство дорог.