Эксперт Мосеев рассказал о распространении китайских авто на российском рынке | 360°

Транспорт 07 сентября 2022, 15:57 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Мосеев рассказал о распространении китайских авто на российском рынке

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В ближайшее время в России начнут активно распространят авто Китая, Индии, Вьетнама. Таким мнением поделился руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

В августе продажи легковых автомобилей на российском рынке сократились на 62,4% в сравнении с показателями предыдущего года. Однако, по мнению Мосеева, поводов для переживаний нет.

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«Надо сравнивать с мартом и тогда увидим, что рынок постепенно восстанавливается. Темпы не бодрые, но в августе было продано больше 40 тысяч машин, тогда как в апреле — 25 тысяч», — пояснил эксперт.

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Он подчеркнул, что в ближайшее время особой популярностью начнут пользоваться машины из Китая, а также из Индии и Вьетнама.

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