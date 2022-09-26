Эксперт Моржаретто рассказал о недостатках электронных прав | 360°

Транспорт 26 сентября 2022, 19:02 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Моржаретто рассказал о недостатках электронных прав

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В России с 1 октября появится возможность использовать электронное водительское удостоверение. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто высказался о данном нововведении. Об этом сообщили «Известия».

Моржаретто подчеркнул, что на данный момент в России отсутствует необходимое техническое оснащение для полноценного введения такой системы. К примеру, на некоторых трассах может не ловить интернет. Важно обеспечить стабильное соединение на всех территориях.

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«Для полноценной работы системы, позволяющей предъявлять документы в электронном виде, необходимо, чтобы сеть была доступна хотя бы на всей протяженности федеральных дорог», — отметил эксперт.

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