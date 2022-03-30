Эксперт Мельцев рассказал о судьбе электросамокатов после признания их транспортом

По решению верховного суда РФ электросамокаты признали транспортным средством. Адвокат, автоюрист Александр Мельцев рассказал, при каких условиях теперь можно будет использовать электросамокаты. Об этом сообщил «Ридус».

На данный момент постановление суда еще не вошло в силу, поэтому сказать точно, что будет с этим транспортным средством, нельзя. Эксперт выдвинул две теории о дальнейшем использовании электросамокаты.

«Вероятно, либо нужно будет отдельно обучаться, чтобы управлять электросамокатами, и получать отдельную категорию водительского удостоверения, либо те лица, которые имеют любую другую категорию открытого водительского удостоверения, автоматически смогут реализовать свое желание управлять новым видом транспортного средства», — заявил Мальцев.