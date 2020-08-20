Эксперт: Lada Xray Cross станет популярна у молодежи

Он пояснил, что машины в необычном исполнении быстро завоевывают популярность. Также Кадаков добавил, что черный цвет и яркие акценты в моде у молодых людей.

«Когда-то был хром в моде, сейчас черная отделка. То, что у этого автомобиля есть черные элементы во внешности и в интерьере — это хорошо», — рассказал эксперт.