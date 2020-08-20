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    20 августа 2020, 18:56

    Эксперт: Lada Xray Cross станет популярна у молодежи

    Дарья Морозова

    Автоэксперт Максим Кадаков считает, что новая версия Xray от АвтоВАЗа, рассчитанная на молодую аудиторию, быстро найдет своих покупателей. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Он пояснил, что машины в необычном исполнении быстро завоевывают популярность. Также Кадаков добавил, что черный цвет и яркие акценты в моде у молодых людей.

    «Когда-то был хром в моде, сейчас черная отделка. То, что у этого автомобиля есть черные элементы во внешности и в интерьере — это хорошо», — рассказал эксперт.

    Новости SMI.FM