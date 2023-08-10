Транспорт 10 августа 2023, 21:11 Эксперт Кадаков заявил, что выгодно купить китайскую машину вместо европейской не выйдет

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На данный момент выгодно приобрести китайский автомобиль вместо европейского не удастся. Таким мнением поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, продав европейский автомобиль, можно выручить большие деньги. Однако их не хватит на покупку аналогичной по характеристикам китайской машины.

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«Сейчас время продавать, вы получите хорошие деньги, но по вчерашним ощущениям. Вы возьмете эту денежную массу в руки, но что вы с ней сделаете? Вы же ничего не купите», — отметил Кадаков.