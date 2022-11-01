Эксперт Хайцеэр предрек закрытие большинства автосалонов | 360°

01 ноября 2022, 01:11
Эксперт Хайцеэр предрек закрытие большинства автосалонов
Большая часть автосалонов в России не сможет дожить до конца года. Таким мнением поделился вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам специалиста, количество иномарок в России постепенно подходит к концу. После того, как машин не останется, начнут закрываться и салоны. А тем салонам, которые смогут остаться, придется переквалифицироваться на китайские бренды и параллельный импорт.
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«Уверен, что значительная часть автодилеров до 2023 года может не дожить и закрыть свои предприятия», — пояснил эксперт.
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