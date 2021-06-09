Эксперт допустил снижение скорости внутри городов

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто обсудил с RT предложение снизить скорость на городских улицах с 60 до 30 километров в час.

По мнению специалиста, воплощение этой инициативы в жизнь вполне реально, поскольку речь идет о конкретных улицах, где пешеход рискует угодить под колеса авто. По его словам, региональные власти вправе снизить допустимую скорость по согласованию с Автоинспекцией.

«Надо понимать, что, например, в пределах Садового кольца средняя скорость 26 километров в час, поэтому снижение до 30 километров в час ничего не изменит принципиально. <…> Все исследования (и наши, и заграничные) показывают, что если сбивают пешехода на скорости до 50 километров в час, то у него есть все шансы выжить», — обратил внимание Моржаретто.