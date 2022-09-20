Эксперт Денисов рассказал о преимуществах и недостатках электромобилей | 360°

Транспорт 20 сентября 2022, 17:02 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Денисов рассказал о преимуществах и недостатках электромобилей

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Многие люди все чаще отдают предпочтение электромобилям. Владелец сервиса по обслуживанию электромобилей Александр Денисов рассказал о преимуществах и недостатках таких машин. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснил, что в России такие автомобили распространяются немного медленнее, чем в остальном мире. Причина заключается в консервативных взглядах людей.

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«Во вторую очередь инфраструктура, которая у нас есть сейчас, еще недостаточна для того, чтобы чувствовать себя максимально комфортно», — пояснил Денисов.

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При этом эксперт рассказал, что электромобили имеют множество преимуществ. Им не нужно менять масло, а также машина сразу откликается на педаль. Кроме того, двери у таких автомобилей открываются автоматически.

Однако недостатком является скорость зарядки. На полную зарядку ему требуется от 1,5 до двух часов.

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