Эксперт Денисов рассказал о преимуществах и недостатках электромобилей | 360°

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Эксперт Денисов рассказал о преимуществах и недостатках электромобилей

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Многие люди все чаще отдают предпочтение электромобилям. Владелец сервиса по обслуживанию электромобилей Александр Денисов рассказал о преимуществах и недостатках таких машин. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснил, что в России такие автомобили распространяются немного медленнее, чем в остальном мире. Причина заключается в консервативных взглядах людей.

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«Во вторую очередь инфраструктура, которая у нас есть сейчас, еще недостаточна для того, чтобы чувствовать себя максимально комфортно», — пояснил Денисов.

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При этом эксперт рассказал, что электромобили имеют множество преимуществ. Им не нужно менять масло, а также машина сразу откликается на педаль. Кроме того, двери у таких автомобилей открываются автоматически.

Однако недостатком является скорость зарядки. На полную зарядку ему требуется от 1,5 до двух часов.

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