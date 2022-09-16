Эксперт Данилов посоветовал водителям сменить резину при наступлении холодов | 360°

Транспорт 16 сентября 2022, 23:53 Поделиться Telegram

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Viber Эксперт Данилов посоветовал водителям сменить резину при наступлении холодов

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Многие водители задаются вопросом о том, когда стоит менять летнюю резину на зимнюю. Автоэксперт Святослав Данилов рассказал, в какие сроки нужно «переобуть» машину. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, производители обычно сами указывают сроки, в которые стоит менять резину. В среднем проводить подобную процедуру стоит, когда температура воздуха опускается до +4 градусов.

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«Когда среднесуточная температура опускается ниже +4 градусов, мы используем зимнюю резину. Когда же она поднимается выше +4 градусов — можно ставить летнюю», — пояснил Данилов.

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