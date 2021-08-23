Эксперт дал советы покупателям при выборе цвета автомобиля

Аналитик рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы Денис Пилипишин дал советы россиянам относительно того, какого цвета автомобиль лучше всего стоит покупать. По его словам, водителям стоит ориентироваться не только на личный вкус, но и на практичность, передала «Вечерняя Москва».

«На мой взгляд, выбор цвета зависит от климата. В таких городах, как Москва, где на дорогах много грязи, особенно зимой, а солнца, наоборот, маловато, хороши цвета, на которых эта грязь заметна меньше всего. Например, темно-серый или бежевый», — отметил Пилипишин.

Если покупатель является жителям южного региона, то здесь большим фактором является нагрев транспортного средства активным солнцем. В автомобиле белого цвета всегда температура воздуха будет заметно ниже, чем в машине, например, красного цвета.

«А с черным автомобилем ситуация еще хуже. Так что если вы живете в солнечном климате, светлый цвет предпочтительнее. В поисках солнечного климата, кстати, необязательно ехать далеко на юг — по сравнению с Москвой разница хорошо заметна уже в Воронеже», — добавил автоэксперт.

Он также посоветовал учесть тот фактор, что яркая машина лучше всего заметна на дорогах, особенно в условиях плохой видимости.