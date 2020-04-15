Эксперт дал советы по выбору летней резины

По его словам, следует обращать внимания на отзывы других людей. Сейчас много разных брендов, но знакомы с ними в основном эксперты. При этом можно найти китайских производителей с достойным качеством.

Также Гуляев не рекомендовал выбирать всесезонную резину. Часто такие покрышки даже не соответствуют российским законам.

«Российское законодательство предписывает, что в зимний сезон необходимо передвигаться на автомобиле с зимней резиной. В каждом регионе зимний сезон варьируется, исходя из конкретных климатических особенностей», — пояснил Гуляев.