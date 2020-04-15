Эксперт дал советы по выбору летней резины
Автоэксперт Роман Гуляев рассказал, как выбрать летнюю резину среди многообразия вариантов на рынке. Об этом сообщило ИА Nation News.
По его словам, следует обращать внимания на отзывы других людей. Сейчас много разных брендов, но знакомы с ними в основном эксперты. При этом можно найти китайских производителей с достойным качеством.
Также Гуляев не рекомендовал выбирать всесезонную резину. Часто такие покрышки даже не соответствуют российским законам.
«Российское законодательство предписывает, что в зимний сезон необходимо передвигаться на автомобиле с зимней резиной. В каждом регионе зимний сезон варьируется, исходя из конкретных климатических особенностей», — пояснил Гуляев.