Эксперт дал советы по покупке автомобилей во время пандемии

Сроки ожидания в салоне дилера сейчас будут в разы выше, так как многие заводы поставки пока не возобновили.

Например, в Китае рынок новых авто упал на 79%, с пробегом — на 44%. Эксперт считает, что в России будет схожая ситуация, но с другими цифрами.

«Поскольку автомобиль в сложной финансовой ситуации — это отягчающий актив, учитывая затраты на его страховку, обслуживание и топливо, многие владельцы будут избавляться от балласта, а значит, самое время поторговаться», — пояснил Архиреев.