Эксперт дал совет, как сэкономить на топливе

По данным агентства Urа.ru, он пояснил, что для этого следует заменить бензин газомоторным топливом. Тимнонин уверен, что такая замена может окупиться примерно через год. Переоборудование обычного автомобиля составит примерно 85 тысяч рублей.

«Экономия на топливных расходах в случае перехода на метан высока», — рассказал Тимонин.

Ранее Виктор Похмелкин, председатель «Движения автомобилистов России», заявил, что в России необходимо заняться профилактикой нарушений правил дорожного движения. Он подчеркнул, что простого ужесточения недостаточно.

По словам автоэксперта, можно придумать множество разных штрафов, но все равно есть люди, которые будут нарушать правила. Но есть и те, кто снизят скорость, если увидят знак.

«Нужно заниматься профилактикой дорожных происшествий. Даже если бы посмотреть на ДТП с участием Ефремова, (можно сделать вывод, что), если бы там стояли отбойники, то никакой аварии не было бы», — пояснил Похмелкин.