Эксперимент по маркировке велосипедов запустят в России

Провести эксперимент собираются в период с 16 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года. Эксперты проверят механизм функционирования системы отслеживания оборота велосипедов и велосипедных рам в России. В документе сказано, что маркировку нанесут на велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них, двухколесные, трехколесные, грузовые и на велосипедные рамы.

Участвовать в эксперименте будут производители, импортеры велосипедов и велосипедных рам и организации оптовой и розничной торговли. В постановлении указали, что участие в эксперименте будет добровольным.

Проводить маркировку будут Минпромторг, Минсвязи, ФСБ, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия.