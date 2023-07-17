Транспорт 17 июля 2023, 14:09 Экскаватор-шоу пройдет на Московском урбанистическом форуме Экскаватор покажет шоу для посетителей Московского урбанистического форума в «Лужниках» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Посетители смогут насладиться экскаватор-шоу на Московском урбанистическом форуме в олимпийском комплексе «Лужники» с 1 августа по 10 сентября. Выступления будут проводиться дважды в неделю — по пятницам и воскресеньям, сообщила мэрия столицы.

Машинист, работающий в теплоснабжающей организации Москвы ПАО «МОЭК», продемонстрирует свое искусство управления многотонной машиной.

Реклама

В шоу будет участвовать экскаватор-погрузчик, предназначенный для различных работ — от землеройных и строительных до ремонтно-восстановительных и погрузочно-разгрузочных. Машина оснащена задним ковшом, который может быть заменен гидромолотом для вскрытия железобетонных конструкций.

Машинист экскаватора продемонстрирует свое мастерство, открыв ковшом стеклянную бутылку газированной воды, разлив ее по стаканам и разрезав яблоко ножом. Он также покажет, что можно закрыть спичечный коробок зубом ковша, а затем аккуратно опустит груз на цепи в узкую трубу с точностью до миллиметра. Весь процесс займет не более 15 минут.

Ранее жителям столицы рассказали о программе Московского урбанфорума — 2023.