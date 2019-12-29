Экс-ведущий Top Gear определил качество машин по туалетам на заводе

Чтобы определить качество машин, нужно посмотреть на туалеты на заводе. Такую формулу вывел бывший ведущий авто-шоу Top Gear Джеймс Мэй. Своим мнением он поделился на Youtube-канале Joe.

Мэй ездил на завод по производству Toyota в Японии. Когда заходишь в туалет на территории автоконцерна, сразу понимаешь, почему автомобили Toyota надежные и качественно сделанные. Особенно бывшего ведущего поразили популярные в Японии унитазы с подогревом и музыкой. Некоторые из них даже умеют анализировать и на основе этих данных советовать изменить рацион питания.

А вот туалеты на АвтоВАЗе Мэй показались омерзительными. Уборные комнаты у Lada он посчитал не достаточно качественными и надежными. Такое же впечатление оставили помещения на заводе ЗИЛ.

Телеведущий посетил автомобильные предприятия в Москве и Тольятти в рамках съемок передачи «Народные автомобили Джеймса Мэя» в 2014 году.

Таким образом, Мэй раскрыл секрет своей оценки уровня национальной культуры: достаточно посмотреть на местные авиакомпании и их туалеты.

В 2014 году гражданин Швеции Бу Андерссон, занимавший тогда пост президента АвтоВАЗа, в первый же день работы пришел в шок от состояния туалетов на заводе. Он сразу же решил продать 10 автомобилей Infiniti, принадлежавших топ-менеджменту компании. Вырученные средства он направил на ремонт уборных, столовых, раздевалок и душевых.