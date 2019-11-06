Экс-сотрудник Boeing предупредил о серьезных проблемах в 787 Dreamliner

Согласно результатам технических исследований, на которые сослался бывший инженер компании, системы подачи кислорода в авиалайнере могут однажды не сработать в самый нужный момент или оказаться бракованными. В этом случае все, кто будет находиться на борту самолета, мгновенно задохнутся.

Boeing остановил полеты 50 самолетов из-за трещин в шасси Подробнее

Проблема была обнаружена еще в 2016 году, добавил инженер. Он пытался поднять шум по этому поводу, доложить, что из 300 систем не сработали или сработали нештатно 75, то есть каждая четвертая. Его попытки достучаться до руководства были умело блокированы топ-менеджерами компании.

Барнетт отдал компании Boeing 32 года своего трудового стажа. Он уволился в 2017 году по состоянию здоровья.

Начиная с весны 2019 года во всем мире запрещены полеты Boeing 737 Max. Это случилось после двух подряд катастроф, в которых суммарно погибли 346 человек.