16 января 2023, 16:58
Экономист рассказал о причинах роста спроса на автомобильные грузоперевозки в России
Производители активно ищут альтернативы поставкам из-за рубежа
На российском рынке по итогам прошедшего года существенно вырос спрос на автомобильные грузоперевозки. О причинах такого увеличения рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с РИА ФАН.
По словам специалиста, возрастание спроса на услуги перевозчиков связано с активным поиском производителей различных альтернатив для зарубежных поставок .
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Также перестройки логистики грузоперевозок на российском рынке являются следствием санкционного давления.
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