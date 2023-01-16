Транспорт 16 января 2023, 16:58 Экономист рассказал о причинах роста спроса на автомобильные грузоперевозки в России Производители активно ищут альтернативы поставкам из-за рубежа

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На российском рынке по итогам прошедшего года существенно вырос спрос на автомобильные грузоперевозки. О причинах такого увеличения рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев в беседе с РИА ФАН.

По словам специалиста, возрастание спроса на услуги перевозчиков связано с активным поиском производителей различных альтернатив для зарубежных поставок .

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Также перестройки логистики грузоперевозок на российском рынке являются следствием санкционного давления.

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