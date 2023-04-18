Транспорт 18 апреля 2023, 23:04 Экономист Карнова спрогнозировала ситуацию на автомобильном рынке Экономист Карнова: наш авторынок сейчас работает не так, как работал всегда

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Шеф-редактор АЭИ «Прайм», экономический обозреватель Наталья Карнова в разговоре с радиостанцией Sputnik спрогнозировала ситуацию на автомобильном рынке. По ее словам, новые автомобили продолжат дешеветь, а поддержанные, напротив, вырастут в цене.

Подорожание связано с тем, что авторынок перестал работать в привычном формате.

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«Новые автомобили дешевеют, за несколько месяцев они подешевели на 5%, а поддержанные автомобили, наоборот, подорожали на 20-30% в зависимости от марки. <…> Наш авторынок сейчас работает не так, как работал всегда», — сообщила экономист.

Люди обратили внимание на рынок подержанных авто, поскольку новые машины стали для многих неподъемными в цене. Автомобили с пробегом на российском рынке будут сокращаться, соответственно, и цены на них продолжат расти, резюмировала Карнова.