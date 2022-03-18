Экологические требования к автотранспорту в России могут смягчить. Правительство занимается разработкой временного снижения требований технического регламента по выбросам для поддержания загрузки производств, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники и материалы «пакета антикризисных мер».

В российском автопроме грузового сегмента, как отмечается в материале, появилась проблема выпуска техники классов «Евро-5» и выше. При этом в сегменте грузовых автомобилей может затянуться разработка техрегламента по выбросам.

Кроме того, КамАЗ во многом зависит от иностранных комплектующих даже по единственной выпускаемой сейчас старой линейке КЗ. На замену этих комплектующих может уйти около года. В условиях запрета на поставки тягачей из Евросоюза, у отечественных участников рынка не будет конкурентов, кроме китайского импорта.

Согласно техрегламенту, как указано в статье, все выпускаемые на российский рынок автомобили должны соответствовать «Евро-5» и выше. Но также в материале говорится о том, что производить такие машины в грузовом сегменте КамАЗ и «Урал» смогут лишь примерно до конца апреля. Ситуация не лучше в легком коммерческом и легковом сегментах.